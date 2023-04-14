СМИ сообщили о захвате храма УПЦ в Житомирской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Александро-Невский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Царевка Житомирской области. Об этом 14 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По словам источника, в захвате участвовали староста села и местные депутаты Эдуард Пидкевич и Николай Оверковский. Они срезали болгаркой замки на дверях церкви. Инициатором захвата названа глава местного старостинского округа Елена Духневич.

«Еще в мае прошлого года она собрала 43 человека так называемой территориальной общины, которые решили перейти в ПЦУ. За год состоялось пять попыток рейдерского захвата храма. Непонятными путями и незаконно нашу общину перерегистрировали в ПЦУ», — рассказал источник.

10 апреля сообщалось о штурме церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ в Каменец-Подольском. По данным СПЖ, такую попытку предприняли подростки, которыми руководили несколько кураторов. Полиция при этом не вмешивалась.

Днем ранее противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.