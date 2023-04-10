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СМИ сообщили о штурме храма УПЦ в Каменце-Подольском

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Фото: t.me/pravoslavie
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В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины начался штурм церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 10 апреля сообщил Союз православных журналистов в Telegram.

«Храм штурмуют подростки, которыми руководят несколько кураторов. Полиция не вмешивается», — говорится в сообщении.

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Это не первый случай захвата храма в этом населенном пункте за последние дни.

Так, днем ранее противники УПЦ предприняли попытку захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

При этом сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) уже несколько месяцев захватывают храмы в разных районах Украины.

Накануне они также захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ в селе Липовец под Киевом.

5 апреля сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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