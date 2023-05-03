В Киеве произошло сильное задымление из-за горения складов
В Киеве, в районе Оболони, горят склады. Сейчас близ этой местности фиксируется сильное задымление, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале 3 мая.
Кадры с места происшествия публикуют местные жители. На них видно, как серые клубы дыма из-за ветра распространяются к жилым домам.
Официальной информации от городских властей относительно задымления не поступало. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате взрывов в ночь на 3 мая и последующего пожара в городе Кропивницкий в центральной части Украины была повреждена нефтебаза. Возгорание началось примерно в 3:00. Никто не пострадал. Масштабы повреждений нефтебазы не уточняются.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.