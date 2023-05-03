На Украине сообщили о повреждении нефтебазы в Кировоградской области
В результате взрывов в ночь на 3 мая и последующего пожара в городе Кропивницкий в центральной части Украины повреждена нефтебаза. Об этом заявил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.
«Ликвидация последствий <...> началась сразу», — написал он в Telegram-канале.
Райкович выложил снимок, на котором видно, как в небо поднимаются клубы дыма.
Возгорание началось примерно в 3:00. Никто не пострадал. Масштабы повреждений нефтебазы не уточняются.
Минобороны РФ не комментировало произошедшее.
2 мая сообщалось о взрывах в Сумской области на Украине. Подробности не приводились.
Днем ранее в этом же регионе была объявлена воздушная тревога, а также прогремел взрыв в Черниговской области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.