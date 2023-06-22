Группировка ВС РФ «Восток» отразила атаку ВСУ у Новоданиловки

Российская группировка «Восток» поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожила склад боеприпасов на запорожском направлении. Об этом в четверг, 22 июня, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На запорожском направлении огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесено огневое поражение по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки», — рассказал он.

Офицер сообщил, что в том же районе мотострелки группировки отразили атаку украинских военных силами до взвода. Противник был вынужден отступить после того, как понес потери.

Чехов отметил, что российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самоходные гаубицы «Акация» украинских боевиков около Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что вертолеты армейской авиации уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка и Жеребянка.

Офицер заключил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» и «Стрела-10» сбили три беспилотных летательных аппарата «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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