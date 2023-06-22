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Зеленский возложил на раду вину за законопроект об однополых браках

Зеленский возложил на Верховную раду ответственность за законопроект об однополых браках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня отреагировал на петицию о запрете регистрации однополых браков. Он переложил всю ответственность за принятие указанного законопроекта на Верховную раду.

На специальном портале 13 марта была опубликована петиция, призывающая наложить вето на законопроект о регистрации однополых браков. Она быстро получила нужные 25 тыс. голосов для ее рассмотрения украинским лидером.

Зеленский подчеркнул, что после того, как Верховная рада принимает документ, он его подписывает, принимает к исполнению и публикует или же возвращает на доработку в парламент.

Законопроект об однополых браках рада пока не приняла.

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Ранее, 14 марта, стало известно, что на Украине рассмотрят законопроект об однополых партнерствах. Согласно ему, однополые партнеры смогут получать статус близких родственников без вступления в брак. С принятием закона таким союзом будет считаться зарегистрированный добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного полов.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обещал рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране, так как документ набрал необходимое количество голосов для передачи главе государства на обсуждение.

В августе того же года Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков главе кабинета министров Денису Шмыгалю. Тогда же он заявил, что в условиях военного положения менять конституцию в стране невозможно, однако правительство наработало варианты решений по легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

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