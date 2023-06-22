Зеленский возложил на раду вину за законопроект об однополых браках

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня отреагировал на петицию о запрете регистрации однополых браков. Он переложил всю ответственность за принятие указанного законопроекта на Верховную раду.

На специальном портале 13 марта была опубликована петиция, призывающая наложить вето на законопроект о регистрации однополых браков. Она быстро получила нужные 25 тыс. голосов для ее рассмотрения украинским лидером.

Зеленский подчеркнул, что после того, как Верховная рада принимает документ, он его подписывает, принимает к исполнению и публикует или же возвращает на доработку в парламент.

Законопроект об однополых браках рада пока не приняла.

Ранее, 14 марта, стало известно, что на Украине рассмотрят законопроект об однополых партнерствах. Согласно ему, однополые партнеры смогут получать статус близких родственников без вступления в брак. С принятием закона таким союзом будет считаться зарегистрированный добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного полов.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обещал рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране, так как документ набрал необходимое количество голосов для передачи главе государства на обсуждение.

В августе того же года Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков главе кабинета министров Денису Шмыгалю. Тогда же он заявил, что в условиях военного положения менять конституцию в стране невозможно, однако правительство наработало варианты решений по легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.