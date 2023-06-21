Эксперт оценил влияние украинского конфликта на выборы в США

Военные действия между Россией и Украиной имеют большое значение для итогов выборов президента США в следующем году. Такое мнение директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев высказал в среду, 21 июня.

По словам эксперта, администрация американского лидера Джо Байдена делает ставку на победу Украины или поражение России военным путем.

«Это единственное, что может повлиять на Байдена в положительном ключе, если он добьется поражения России и своих целей на Украине. Тогда он будет выглядеть чуть ли не героем. Если этого не случится, ему не поздоровится, поскольку средства и усилия были затрачены большие, а результата ноль», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

Рогулев уточнил, что поддержка Украины сохраняется со стороны обеих партий, поэтому кто бы ни пришел после Байдена, всё будет продолжаться в том же ключе.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.

Ранее, 15 июня, мэр города Майами Фрэнсис Суарес подал документы для участия в президентских выборах США. Суарес выдвигается от Республиканской партии. Он дважды становился мэром Майами — в 2017 и 2021 годах.

До этого, 7 июня, бывший вице-президент Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны, передает НСН. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа.

В тот же день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о выдвижении своей кандидатуры.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке 24 мая подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.