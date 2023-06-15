Мэр Майами подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес подал документы в Федеральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах США в 2024 году. Об этом сообщил телеканал Fox News 14 июня.

Суарес выдвигается от Республиканской партии. Сообщается, что он в течение нескольких месяцев обдумывал решение о выдвижении своей кандидатуры и посетил четыре ключевых штата для участия в президентских праймериз.



Фрэнсису Суаресу 45 лет. Он дважды становился мэром Майами — в 2017 и 2021 году. Его отец Хавьер Суарес тоже дважды занимал пост главы города.

Ранее, 7 июня, бывший вице-президент Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа.

В этот день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск 18 апреля сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.