В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра

В Москве на полгода раньше срока запустили движение по двум участкам Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в среду, 21 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня запустили движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра длиной 6,5 км от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Шестиполосную трассу построили на полгода раньше срока», — сообщил Собянин.

Также мэр уточнил, что открытый маршрут проходит через Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики, в которых суммарно проживает 650 тыс. человек, это серьезно снизит пиковую нагрузку на Шоссейную, Люблинскую и Краснодонскую улицы и улицу Полбина.

Кроме того, Собянин заявил, что южный участок МСД является самым главным строящимся транспортным объектом Москвы, а также одним из самых сложных проектов за всю историю столичного дорожного строительства.

Мэр подчеркнул, что МСД сделает автомобильные поездки миллионов москвичей быстрее и удобнее, а в зависимости от расстояния и времени суток путь из одной части города в другую может сократится до 50 минут в обычное время и до 85 минут в часы пик.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Как отмечается в документе, глава города награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Днем ранее, 20 июня, Путин и Собянин дали старт запуску первого регулярного маршрута электрических речных трамвайчиков в Москве. Сообщается, что данный транспорт является самым современным в мире регулярным речным судном с полностью электрическим ходом.