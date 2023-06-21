Реклама
Прямой эфир
Мир
Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата
Мир
В Москве заявили о поиске новой площадки для встреч астанинского формата
Мир
НАТО примет многолетний пакет помощи Украине на июльском саммите
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Общество
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Мир
Bild предрекла Германии высокие цены на электроэнергию навсегда
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Экономика
ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам
Армия
Разработанные казанскими учеными беспилотники передали военнослужащим в зоне СВО
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов

Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, глава города награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Сегодня Собянину исполнилось 65 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что Путин поздравит мэра Москвы по телефону. На счет подарка на юбилей он затруднился ответить.

Песков также отметил, что успехи Собянина на поприще мэра очевидны. По его словам, Москва — один из, если не лучший город мира, который стремительно развивается не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового, туристического и промышленного потенциала.

Впереди Москва: Собянин вновь стал лидером в рейтинге глав регионов
На позиции руководителей субъектов в апреле больше всего влияли публичные конфликты и коррупционные скандалы

Собянин занимает пост мэра Москвы с 21 октября 2010 года. В сентябре 2018 года он был переизбран на третий срок.

В этом месяце президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы на новых выборах. С такой инициативой выступил секретарь регионального отделения фракции, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представители партии единогласно поддержали решение.

14 июня Собянин лично подал документы для участия в выборах на пост градоначальника в Московскую городскую избирательную комиссию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023