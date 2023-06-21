Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, глава города награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Сегодня Собянину исполнилось 65 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что Путин поздравит мэра Москвы по телефону. На счет подарка на юбилей он затруднился ответить.

Песков также отметил, что успехи Собянина на поприще мэра очевидны. По его словам, Москва — один из, если не лучший город мира, который стремительно развивается не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового, туристического и промышленного потенциала.

Собянин занимает пост мэра Москвы с 21 октября 2010 года. В сентябре 2018 года он был переизбран на третий срок.

В этом месяце президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы на новых выборах. С такой инициативой выступил секретарь регионального отделения фракции, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представители партии единогласно поддержали решение.

14 июня Собянин лично подал документы для участия в выборах на пост градоначальника в Московскую городскую избирательную комиссию.