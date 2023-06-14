Собянин лично подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин лично подал документы для участия в выборах на пост градоначальника в Московскую городскую избирательную комиссию. Об этом в среду, 14 июня, московское городское региональное отделение (МГРО) партии «Единая Россия».

Отмечается, что нынешний мэр Москвы передал в комиссию заявление, сведения о доходах и прочие необходимые документы.

«После проверки члены комиссии выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата», — говорится в сообщении отделения партии в Telegram-канале.

Накануне его кандидатура от «Единой России» была утверждена президиумом генерального совета партии.

9 июня с инициативой выдвинуть Собянина для участия в выборах на пост мэра столицы выступил секретарь регионального отделения фракции, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представители партии единогласно поддержали это решение. В тот же день Собянин поблагодарил московское отделение партии «Единая Россия» за поддержку и оказанное доверие

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных столичных органов.

Среди потенциальных кандидатов на пост главы города наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия».