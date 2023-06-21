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Песков рассказал о поздравлении президентом мэра Москвы с юбилеем

Путин поздравит Собянина с днем рождения по телефону
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Президент РФ Владимир Путин поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с юбилеем 65 лет, но, возможно, не лично, а по телефону. Об этом в среду, 21 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Точно не знаю, звонил ли он ему уже. Но точно как минимум по телефону он его поздравит», — сказал он. Пресс-секретарь главы государства также затруднился ответить на вопрос о подарке от Путина для градоначальника.

Песков отметил, что успехи Собинина на поприще мэра очевидны. По его словам, Москва — один из, если не лучший, город мира, который стремительно развивается не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового, туристического и промышленного потенциала.

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Ранее в этот день стало известно, что в Москве проведут комплексную реорганизацию части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. На месте неиспользуемых автосервисов и складов построят жилой комплекс, объекты социального и общественно-делового назначения, детский сад на 180 мест, магазины, кафе, офисы и спортивный комплекс.

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