Войска РХБЗ и МЧС начали обеззараживать зону затопления после подрыва Каховской ГЭС

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России и сотрудники МЧС обеззараживают местность, затронутую паводком после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 21 июня сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«МЧС совместно с войсками РХБЗ выполняет комплекс мероприятий по обеззараживанию территорий. Объемы не такие значительные, даже по сравнению с Тулуном в Иркутской области, они гораздо меньше. Я думаю, особых проблем там не будет», — сказал он на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

Кириллов отметил, что необходимо быть готовыми к распространению инфекций, в том числе холеры, так как в этом направлении существует множество факторов, которые развиваются вне зависимости от действий властей.

Ранее, 19 июня, стало известно, что в Одессе в морской воде выявлен холеровидный вибрион. Он не является возбудителем холеры, но может вызывать заболевания острыми кишечными инфекциями.

В тот же день старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.

17 июня сообщалось, что власти Одесской области Украины запретили жителям купаться и ловить рыбу в море из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, оказались сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.

За день до этого министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз. При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.