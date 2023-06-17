В Одесской области запретили купаться после обнаружения возбудителя холеры

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. Об этом сообщили 17 июня в Одесском городском совете.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы <...> в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации)», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Также власти посоветовали местным жителям не есть рыбу и морепродукты неизвестного происхождения.

За последнюю неделю в результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней: сальмонелла, рота-астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.

Опасные биопатогены обнаружили в воде открытых водоемов Одесской области, в частности в Черном море и реке Дунай.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз.

При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.