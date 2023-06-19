Врачи Новой Каховки указали на отсутствие возбудителя холеры в воде
Официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Об этом «Известиям» рассказал 19 июня старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский.
«Официальных подтверждений данному факту нет», — сказал он корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, отвечая на вопрос об обнаружении возбудителя холеры.
Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик. Однако участники съемочной группы из соображений безопасности после работы в затопленных районах сделали прививку от холеры.
«После всех гуляний по затопленным районам обязательно стоит сделать прививку», — отметил журналист.
Ранее в понедельник минздрав Украины сообщил, что в Николаевской области в воде был обнаружен вибрион, свидетельствующий о возможном наличии холеры. Специалисты также сообщили, что в Ингульце и Днепро-Бугском лимане превышен допустимый уровень кишечной палочки.
До этого, 17 июня, жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней: сальмонелла, рота-астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.
Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз.
Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.