Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области

В Николаевской области в воде обнаружен вибрион, свидетельствующий о возможном наличии холеры. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины на своем сайте.

«По состоянию на 18 июня 2023 года, по результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион (являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона)», — уточняет ведомство.

В частности, опасная бактерия была обнаружена в реках Ингулец и Ингул, Бугском и Днепро-Бугском лимане, говорится в сообщении.

Специалисты также сообщили, что в Ингульце и Днепро-Бугском лимане превышен допустимый уровень кишечной палочки. Кроме того, в Ингульце нормальному уровню не соответствуют показатели растворенного кислорода, хлоридов, железа и биологического потребления кислорода.

Ранее, 18 июня, из-за загрязнения воды в Черном море, а также Хаджибейском и Куяльницком лиманах было запрещено купание на пляжах Одессы. Сообщалось, что ухудшение качества воды в открытых водоемах представляет угрозу здоровью населения города.

За день до этого, 17 июня, жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.

16 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз.

При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.