Власти Одессы запретили купание на городских пляжах из-за загрязнения воды

Купание на пляжах Одессы запрещено из-за загрязнения воды в Черном море, а также Хаджибейском и Куяльницком лиманах. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили городские власти.

Как отмечается, ухудшение качества воды в открытых водоемах представляет угрозу здоровью населения города.

«Купание людей на пляжах города Одессы запрещено. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Одесса. Официально».

Накануне, 17 июня, жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.

16 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз.

При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.