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В Одессе в морской воде выявлен холеровидный вибрион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Одессе в морской воде выявлен холеровидный вибрион. Об этом сообщает в понедельник, 19 июня, пресс-служба мэрии города со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины.

«В отобранных 14.06.2023 из точки в г. Одессе (морской порт причал № 2) проб морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что найденный вибрион не является возбудителем холеры, но может вызывать заболевания острыми кишечными инфекциями.

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Ранее в этот же день сообщалось, что в Николаевской области Украины в воде обнаружен вибрион, свидетельствующий о возможном наличии холеры. В частности, опасная бактерия была обнаружена в реках Ингулец и Ингул, Бугском и Днепро-Бугском лимане. Также отмечалось, что в водах указанных рек превышен допустимый уровень кишечной палочки.

В свою очередь, старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский тогда же сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.

17 июня сообщалось, что власти Одесской области запретили жителям купаться и ловить рыбу в море из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.

За день до этого министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз. При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

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