Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Об этом сообщили в среду, 21 июня, в оперативных службах региона.

«Обстрел произошел в 09:10, зафиксировано шесть прилетов. Есть повреждения и разрушения домов в частном секторе. Предварительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.

По его словам, в настоящее время в поселке ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. В связи с этим были эвакуированы жители двух улиц.

Также сообщается, что в результате обстрела пострадал мирный житель. Он получил тяжелое ранение, медики оказывают ему необходимую помощь.

19 июня украинские войска обстреляли из систем HIMARS город Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). По информации представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ вели огонь со своих позиций в Запорожье, применяя осколочные ракеты М-31. Всего было выпущено 10 ракет.

Наибольшее число снарядов и пострадавших пришлось на район гуманитарных складов, куда люди приехали за строительными материалами. Согласно предварительным данным МЧС, в результате удара есть 20 раненых и 20 погибших.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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