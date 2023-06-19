Украинские войска выпустили 10 ракет по Волновахе в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР), предварительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел ВФУ по направлению <...> н.п. Водяное (Марьинский район) – н.п. Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки ВСУ в сообщении не приводится.

Ранее, 18 июня, СЦКК сообщал об обстреле Озеряновки и Михайловки в ДНР со стороны ВСУ 20 ракетами из РСЗО, информация о пострадавших не уточнялась.

До этого, 16 июня, один человек погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ, еще пятеро пострадали. Снаряд прилетел в автобусную остановку, осколками были разбиты окна домов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.