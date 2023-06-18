Украинские войска выпустили 20 ракет по двум населенным пунктам в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Озеряновку и Михайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило 18 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению <...> Озеряновка, выпущено 10 ракет из РСЗО; Михайловка, выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки ВСУ нет.

Ранее, 16 июня, один человек погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ, еще пятеро пострадали.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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