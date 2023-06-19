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Корреспондент «Известий» показал разрушения в Волновахе после удара ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР) был осуществлен с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как рассказал 19 июня корреспондент «Известий» Евгений Быковский, удар является самым массированным с момента освобождения населенного пункта российской армией в 2022 году.

Военкор показал оставшиеся после ракетного удара осколки от разорвавшегося снаряда.

«На месте прилетов — типичные для HIMARS чешуйчатые осколки. За моей спиной — одно из мест прилета. Воронка на 2,5 м глубиной и 4 м в диаметре. Шесть ракет попали на территорию гуманитарных складов для малоимущего населения», — отметил Быковский.

Также он добавил, что, согласно предварительным данным МЧС, в результате удара есть 20 раненых и 20 погибших. Пострадавших для оказания помощи доставят в Ростовскую область вертолеты санавиации.

Отмечается, что на месте происшествия побывали сотрудники Следственного комитета (СК) РФ, они собрали фрагменты осколков в качестве вещественных доказательств.

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Ранее 19 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские силы выпустили по Волновахе 10 ракет из РСЗО. Часть снарядов упала в районе станции переливания крови.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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