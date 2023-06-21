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Беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В районе деревни Лукино в Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в среду, 21 июня, сообщил источник «Известий».

На месте происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что перед падением устройства раздался взрыв. Место происшествия оцеплено.

Накануне в Крыму обезвредили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших и разрушений нет.

До этого, 9 июня, стало известно о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. Сообщалось о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Удары по приграничным российским регионам, в том числе обстрелы Белгородской области, стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Кроме того, 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о попытке киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции главы государства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 мая, в результате атаки было повреждено два медных листа, которые покрывают купол Сенатского дворца.

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