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В Крыму обезвредили беспилотник ВСУ

Аксенов: на севере Крыма обезвредили беспилотник ВСУ
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Крыму обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник, 20 июня, глава республики Сергей Аксенов.

«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Накануне Аксенов сообщал о двух сбитых беспилотниках ВСУ. Он отметил, что они летели на малой высоте и были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) также на севере полуострова.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате в некоторых домах выбило стекла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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