В Крыму обезвредили беспилотник ВСУ
В Крыму обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник, 20 июня, глава республики Сергей Аксенов.
«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Накануне Аксенов сообщал о двух сбитых беспилотниках ВСУ. Он отметил, что они летели на малой высоте и были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) также на севере полуострова.
Ранее, 15 июня, сообщалось, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате в некоторых домах выбило стекла.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.