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Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области
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Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области

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Фото: t.me/vvgladkov
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На территории Белгородской области беспилотник сбросил взрывные устройства. Об этом 18 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», — написал он в Telegram-канале.

Гладков также показал фотографии поврежденного автомобиля и трактора.

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Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что были уничтожены три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие нефтеперегонную станцию «Дружба».

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 15 июня на территории региона шесть беспилотников сбили, три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Он добавил, что на места, где из-за происшествия в домах выбиты стекла, выехали соответствующие службы для помощи людям.

9 июня стало известно о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. Сообщалось о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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