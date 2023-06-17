Под Брянском уничтожили атаковавшие нефтеперегонную станцию «Дружба» БПЛА

В Брянской области уничтожены три беспилотника, атаковавшие нефтеперегонную станцию «Дружба». Об этом 17 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперегонную станцию «Дружба». Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — написал он в Telegram.

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