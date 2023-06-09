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Губернатор Гусев уточнил число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже

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Фото: соцсети
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По уточненным данным, при падении беспилотника в Воронеже пострадали три человека. Об этом 9 июня сообщил губернатор Александр Гусев, который уже прибыл на место происшествия.

«Три человека посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно сообщалось о двух потерпевших. По данным «Известий», они получили легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте.

Беспилотник упал в районе улицы Белинского утром в пятницу. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы, сообщил Гусев, добавив, что уже даны первые поручения по бытовой помощи жителям дома, пострадавшего от падения дрона.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух сел Краснояружского района с помощью украинских дронов-камикадзе. В результате в селе Вязовое пострадал мужчина.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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