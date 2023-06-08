Гладков сообщил о налете дронов-камикадзе на два села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 июня сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе на два села Краснояружского района.

В результате в селе Вязовое пострадал мужчина, который в момент прилета пас скот. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, отметил глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, атаке беспилотников подвергся инфраструктурный объект связи в селе Староселье. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место.

Ранее в этот день Гладков сообщал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. По его словам, она отработала по двум воздушным целям.

Накануне ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Пострадавших не было.

За день до этого, 6 июня, губернатор сообщил, что из региона было вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.