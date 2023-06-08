Над Белгородом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ПВО отработала по двум воздушным целям.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

До этого, 5 июня, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.