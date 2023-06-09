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Власти сообщили о двух пострадавших после падения беспилотника в Воронеже

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Фото: соцсети
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По предварительной информации, два человека пострадали после падения беспилотника в Воронеже. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По данным «Известий», пострадавшие получили легкие травмы. Медицинская помощь была оказана на месте.

О падении летательного аппарата в Воронеже стало известно ранее этим же днем, 9 июня. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Ранее, 8 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух сел Краснояружского района с помощью украинских дронов-камикадзе. В результате в селе Вязовое пострадал пасший скот мужчина. В Староселье атаке подвергся инфраструктурный объект.

Тем же днем Гладков рассказал об обстреле села Новостроевка-Вторая со стороны националистов Украины. Повреждения получила территория производственной базы: огнем были посечены забор, фасад и крыша, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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