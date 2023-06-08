При обстреле Белгородской области повреждена производственная база

Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 8 июня, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



Он отметил, что пострадавших нет. «Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора», — говорится в сообщении главы региона.



Также он сообщил, что из-за осколков снарядов повредилась газовая труба. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Ранее, 8 июня, Гладков сообщил об атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе на два села Краснояружского района. В результате в селе Вязовое пострадал мужчина, который в момент прилета пас скот. Ему была оказана медицинская помощь. Кроме того, атаке беспилотников подвергся инфраструктурный объект связи в селе Староселье. Пострадавших нет.



В этот же день Гладков сообщал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. По его словам, она отработала по двум воздушным целям.



Накануне ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Пострадавших не было.



6 июня губернатор сообщил, что из региона было вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.



Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.