Губернатор Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже

В Воронеже упал беспилотник. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 8 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке двух сел Краснояружского района с помощью украинских дронов-камикадзе. В результате в селе Вязовое пострадал пасший скот мужчина. В Староселье атаке подвергся инфраструктурный объект.

Тем же днем Гладков рассказал об обстреле села Новостроевка-Вторая со стороны националистов Украины. Повреждения получила территория производственной базы: огнем были посечены забор, фасад и крыша, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора.

Власти Воронежской области ранее уже сообщали, что российская армия смогла сбить БПЛА, принадлежавший Вооруженным силам Украины, недалеко от регионального центра 2 января этого года. Во время инцидента жертв и разрушений не было.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.