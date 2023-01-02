В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ

Власти Воронежской области сообщили о том, что российская армия смогла сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ) недалеко от регионального центра. Об этом сообщили 2 января в Telegram-канале правительства Воронежской области.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — указано в сообщении.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что БПЛА украинской армии повредил объект энергоснабжения в Климовском районе региона. Как указал Богомаз, пострадавших по итогу инцидента нет.

До этого, 29 декабря, в Клинцовском районе Брянской области были сбиты беспилотные летательные аппараты в результате работы системы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и разрушениях тогда не поступало.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

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