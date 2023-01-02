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Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области

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Фото: Соцсети
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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале брянского губернатора.

Как указал Богомаз, пострадавших по итогу инцидента нет.

На месте происшествия работают все оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее, 29 декабря, в Клинцовском районе Брянской области были сбиты беспилотные летательные аппараты в результате работы системы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и разрушениях тогда не поступало.

В ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с конфликтом на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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