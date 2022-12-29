Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотные летательные аппараты. Об этом 29 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.
«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. <…> В результате работы были сбиты БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что разрушений и пострадавших нет.
Ранее в четверг губернатор области Роман Бусаргин на территории Энгельского района Саратовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожен неопознанный объект. Губернатор подчеркнул, что на место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет.
26 декабря сообщалось, что ликвидирована украинская диверсионная группа, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область. Четырех диверсантов уничтожили в ходе боестолкновения на границе с Украиной. Вооружены они были немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer.
19 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства были сбиты над Белгородской областью.
Ранее в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с конфликтом на Украине.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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