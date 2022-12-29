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Губернатор сообщил о работе системы ПВО на территории Саратовской области

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсcкого района ПВО уничтожила неопознанный объект
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На территории Энгельсского района Саратовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 29 декабря, заявил губернатор области Роман Бусаргин.

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«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что на место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет.

26 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотный летательный аппарат при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков беспилотника погибли трое военных ВС РФ. Авиационная техника повреждений не получила.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ заявили, что реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В оборонном ведомстве тогда уточнили, что целью киевского режима было выведение из строя российских самолетов дальней авиации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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