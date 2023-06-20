В Минеральных Водах сел самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100, летящий из Алма-Аты, совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Об этом 20 июня сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. На борту только экипаж в составе пяти человек.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Ранее, 17 июня, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

В авиакомпании «Алроса» сообщили «Известиям», что вертолет, совершивший экстренную посадку в Якутске, выполнял заказной рейс в село Солобах. Ми-8 доставлял вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

19 июня вертолет Ми-26 по воздуху доставил в Якутск аварийно севший Ми-8. Перемещаемый вертолет визуально не поврежден. Транспортировка прошла успешно.