В Минеральных Водах сел самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем
Самолет Sukhoi Superjet 100, летящий из Алма-Аты, совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Об этом 20 июня сообщил источник «Известий».
По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. На борту только экипаж в составе пяти человек.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
Ранее, 17 июня, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.
В авиакомпании «Алроса» сообщили «Известиям», что вертолет, совершивший экстренную посадку в Якутске, выполнял заказной рейс в село Солобах. Ми-8 доставлял вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.
19 июня вертолет Ми-26 по воздуху доставил в Якутск аварийно севший Ми-8. Перемещаемый вертолет визуально не поврежден. Транспортировка прошла успешно.