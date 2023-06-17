В авиакомпании прокомментировали экстренную посадку вертолета Ми-8 в Якутии

Вертолет Ми-8, совершивший экстренную посадку в Якутске, выполнял заказной рейс в село Солобах. Об этом 17 июня сообщили «Известиям» в авиакомпании «Алроса».

«По предварительной информации, решение о вынужденной посадке командир экипажа принял после того, как сработала предупреждающая сигнализация о технической неисправности. В настоящее время на место вынужденной посадки авиакомпания направила резервный борт. Создана комиссия по расследованию причин нештатной ситуации», — рассказали в компании.

Вертолет доставлял вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

Источник «Известий» сообщил, что спасательный вертолет смог сесть рядом с местом посадки. Он забрал 18 человек. Остальные будут перевезены следующим перелетом.

Ранее в этот день сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.