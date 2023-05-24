«Ми» с вами: поставки вертолетов до 2030 года планируют увеличить на треть

Власти хотят до 2030-го увеличить поставки российских вертолетов на треть от утвержденных год назад объемов, рассказали в пресс-службе Минпромторга. Это более 1 тыс. машин . В настоящее время проект изменений в комплексную программу развития авиаотрасли проходит процедуру согласования, добавили в ведомстве. В Ассоциации вертолетной индустрии считают, что назрела необходимость разработки стратегического документа по развитию этой отрасли в стране: он должен определять не только количество произведенных и поставленных машин, но и затрагивать вопросы их модернизации, вывода из эксплуатации и новых сфер применения.

Как на дрожжах

Минпромторг предложил увеличить количество планируемых к поставке до 2030 года российских вертолетов на треть от утвержденных летом 2022-го объемов, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

— В настоящее время проект изменений (в комплексную программу развития авиационной отрасли РФ. — «Известия») проходит процедуру согласования . В части вертолетостроения к концу 2030 года мы планируем увеличить объем поставляемой вертолетной техники всех типов на треть по сравнению с утвержденными показателями, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В одобренной летом 2022 года комплексной программе сообщалось, что к поставке планируется 764 вертолета . Основной упор в их числе предполагалось сделать на «Ансат» (201 штука) и Ми-8 в модификациях Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ (276 единиц) как на наиболее востребованные, уточнялось в документе. Таким образом, теперь объем поставки вырастет до более 1 тыс. машин .

Вертолет «Ансат» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Об увеличении плана по поставкам вертолетов ранее на пленарной сессии на форуме HeliRussia сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров. По словам чиновника, вместе с ростом общего количества машин, сроки их поставки сдвинулись «вправо» . В пресс-службе Минпромторга не ответили, на какой период они отложены.

— Основная причина пересмотра комплексной программы развития авиатранспортной отрасли в части вертолетостроения связана с необходимостью проведения программы импортозамещения, обусловленной заменой основных узлов и агрегатов, которые применялись на вертолетах типа Ми-171А2, Ми-171А3, Ка-32 , — уточнили в пресс-службе Минпромторга.

«Известия» направили запрос в Минтранс, «Вертолеты России» и в «Ростех».

В Минфин программа с обновленными параметрами на рассмотрение не поступала, сообщили в ведомстве.

Проблемный план

Несколько источников «Известий» в компаниях-эксплуатантах вертолетов сообщили, что им неизвестно о планах увеличить программу поставок этих машин . При этом три собеседника усомнились в том, что новый объем удастся произвести с учетом сложностей с комплектующими.

Вертолет Ми-171А2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Проблема заключается не в сбыте вертолетов, а в том, что их нечем комплектовать , — сообщил топ-менеджер крупного вертолетного оператора.

Он напомнил, что на «Ансатах», например, стоят двигатели Pratt & Whitney. Ми-8/Ми-17 и их дальнейшие модификации комплектовались моторами ТВ3-117 (а с 2001 года — ВК-2500 , серийное производство которого было налажено на Украине, на предприятии «Мотор Сич»). ВК-2500 производят и в России — на мощностях петербургского «ОДК-Климов» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха»), но объемы выпуска пока недостаточны. Неизвестно и сколько из этого объема ОДК производит самостоятельно по полному циклу, уточнил собеседник.

О нехватке ВК-2500 в апреле сообщал на заседании в Совфеде и вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров . По его словам, потребность в этом двигателе сейчас свыше 500 штук, а производство рассчитано максимум на 300 в год . Этот мотор также устанавливается на боевые вертолеты.

Проблемы признает и единственный в РФ производитель этой техники, холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Осенью 2022 года на XIII Вертолетном форуме директор по продажам гражданской техники Игорь Паньшин сообщал, что завершение сертификации по основной линейке ожидается только в 2024 году. Речь шла о моделях Ми-171А3 (ожидается сертификация ее пассажирской версии), Ка-32А11М с российским двигателем и «Ансат-М», по которому предстоят замены на отечественные двигатель, топливные баки, радиоэлектронику и оперение .

Вертолет Ми-171А3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запросы в Utair, «Русские вертолетные системы», вертолетному оператору «Ямал».

Баланс интересов

Обновлять вертолетный парк в России нужно из-за того, что он устаревает. Около 70% эксплуатируемых в стране машин старше 25 лет , отмечается в утвержденном в феврале паспорте инвестпроекта на поставку техники за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Там же говорилось о перспективах увеличения спроса на машины в связи с освоением Арктической зоны.

Пока кабмин предусмотрел бюджет (44,5 млрд рублей из ФНБ) только на поставку в лизинг 86 Ми-8 в адрес 17 вертолетных операторов . Эти воздушные суда должны пополнить парки в 2023–2025 годах.

Гендиректор Utair Андрей Мартиросов (в структуру группы Utair входит крупнейший вертолетный оператор РФ) на форуме HeliRussia раскритиковал подход, когда производитель пытается всеми способами продать больше новых машин, вместо улучшения характеристик уже находящейся в эксплуатации техники . По его словам, спрос на авиаработы на вертолетах в последние годы стабильно снижается из-за влияния санкций, сокращения объемов геологоразведки, строительства новых аэропортов вблизи действующих месторождений и из-за развития беспилотных технологий.

Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair Фото: ТАСС/Эрик Романенко