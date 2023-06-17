Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Об этом сообщили в субботу, 17 июня, в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

На борту находились 21 пассажир и четыре человека экипажа. В результате никто не пострадал.

К месту происшествия спланирован вылет спасателей региональной поисково-спасательной базы. В готовности к реагированию находится вертолет Ми-8 МЧС с 10 спасателями.

Источник «Известий» рассказал, что вертолет летел в северо-западном направлении от Якутска. Причиной посадки стал отказ редуктора основного винта.

Ранее, 23 мая, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Пилот обнаружил задымление в кабинете. На борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал.