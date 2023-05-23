Вертолет МЧС аварийно сел в аэропорту Магадана из-за задымления в кабине

Вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил источник «Известий».

По его словам, пилот обнаружил задымление в кабинете и принял экстренное решение посадить воздушное судно.

На борту самолета находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

Ранее, 16 марта, самолет, следовавший по маршруту Норильск — Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. Это произошло из-за задымления с правой стороны основной стойки. Оно возникло при заходе воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. На борту находились пять человек экипажа. Пострадавших не было.