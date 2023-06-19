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Опубликованы кадры доставки в Якутск вертолета Ми-8 после аварии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вертолет Ми-26 по воздуху доставил в Якутск аварийно севший в Якутии Ми-8 , о чем стало известно в понедельник, 19 июня.

Представитель компании «Алроса», которой принадлежит судно, рассказал «РИА Новости», что перемещаемый вертолет визуально не поврежден. Транспортировка прошла успешно.

17 июня сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Позже в тот день «Известия» узнали, что вертолет доставлял вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. По предварительной информации, решение о посадке командир экипажа принял после того, как сработала предупреждающая сигнализация о технической неисправности.

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