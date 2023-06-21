Названы самые частые причины ссор между коллегами

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, бывают ли у россиян на работе конфликты на работе, из-за чего и как они их решают. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

50% россиян никогда не ссорятся с коллегами. 26% опрошенных рассказали, что ругаются с коллегами несколько раз в год. 8% конфликтуют с несколько раз в полгода, еще столько же (8%) — несколько раз в месяц. Каждую неделю ссорятся с коллегами 5% опрошенных, а каждый день — 3% участников опроса.

Одна из самых распространенных причин для споров — рабочие задачи, так ответили 68% опрошенных. 26% респондентов ругаются из-за сплетен, а 23% — из-за личной неприязни.

15% участников опроса рассказали, что сослуживец не сдержал обещание. 11% россиян упрекают коллег за то, что те не поддерживают чистоту общих комнат в офисе. 9% отметили несправедливое повышение кого-то из коллег, а 6% — вредные привычки.

15% отметили, что у них постоянный неразрешенный конфликт. 13% респондентов обращаются за помощью к руководителю. 12% участников опроса пошли на крайние меры и уволились.

26% опрошенных россиян рассказали, что у них на работе возникают конфликты из-за работы кондиционера летом. Из них 10% — участвует в этих конфликтах, а 16% — наблюдают за ними.

Самый распространенный способ решения такого конфликта — включать и выключать кондиционер на определенный период, к такому методу прибегает каждый второй опрошенный (52%). 39% респондентов обращаются ко мнению коллег, а 26% — находят замену кондиционеру: например, открывают окна или используют портативные вентиляторы.

13% участников опроса рассказали, что коллеги меняются местами, чтобы всем было комфортно. 10% опрошенных рассказали, что никак не решают конфликт, а просто ругаются. Еще 5% идут к руководителю и делают так, так он скажет.

31 мая руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что должен предпринять работодатель, если за окном больше +30 градусов, и действительно ли компания обязана сократить рабочий день при отсутствии кондиционера. По его словам, у работодателя есть несколько вариантов решения вопроса: либо сделать так, чтобы температура воздуха на рабочем месте была в пределах допустимых норм (поставить кондиционеры, охлаждающие системы); либо изменить режим рабочего времени организации на период жары (например, выполнять работы утром и вечером). Также можно рассмотреть вариант с временным переводом работников на дистанционную работу.