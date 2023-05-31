Юрист назвал правила организации работы в жару

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что должен предпринять работодатель, если за окном больше +30 градусов, и действительно ли компания обязана сократить рабочий день при отсутствии кондиционера.

Эксперт напомнил, что в 2021 году Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей на случай жары. Согласно документу, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29 градусов — на два часа, при температуре +30,5 градусов — на четыре часа. Работа при температуре наружного воздуха более +32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Также не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше +32,5 градусов.

Однако рекомендации Роспотребнадзора являются именно рекомендациями, а не строгим требованием закона, отмечает юрист. Вопрос о работе при высоких температурах на сегодняшний день регламентирован отдельными санитарными правилами — ч. 3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По словам Южалина, в действующем законодательстве не предусмотрена обязанность работодателя сокращать рабочий день в случае превышения температуры воздуха на рабочем месте. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе это расценивается как нарушение санитарных правил и норм).



В связи с этим у работодателя есть несколько вариантов решения вопроса: либо сделать так, чтобы температура воздуха на рабочем месте была в пределах допустимых норм (поставить кондиционеры, охлаждающие системы); либо изменить режим рабочего времени организации на период жары (например, выполнять работы утром и вечером).



При этом такие изменения должны происходить в рамках закона. Режим рабочего времени должен быть предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и в отдельных случаях трудовым договором.

«Чтобы поменять режим, который описан в трудовом договоре, с работником придется заключить дополнительное соглашение к договору. То есть изменить режим можно только с согласия работника. Если же режим рабочего времени не установлен трудовым договором, теоретически изменить режим можно путем внесения изменений в ПВТР. Однако в целях минимизации недовольств работников и возможных жалоб, желательно заранее договориться об этом с работниками», — пояснил Южалин.



Если нет возможности довести температуру воздуха до допустимых величин, можно рассмотреть вариант с объявлением простоя, добавил юрист. В таком случае простой должен быть введен по вине работодателя с оплатой времени простоя не менее 2/3 средней заработной платы.



Также можно рассмотреть вариант с временным переводом работников на дистанционную работу.

Эксперт также добавил, что есть возможность последовать рекомендациям Роспотребнадзора и сократить рабочее время в случае жары. Однако надо понимать, что в соответствии с законом, это решит вопрос лишь в том в случае, если работники только несколько часов в день работают при чрезмерно высокой температуре и сокращение рабочего дня будет приходиться именно на эти часы.



При сокращении рабочего дня наиболее безопасным будет сохранить за работниками прежнюю заработную плату. Выплачивать заработную плату пропорционально отработанному времени можно только при условии согласия работника, заключил Южалин.

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