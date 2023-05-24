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Эксперт перечислил обязательные функции хорошего кондиционера

Эксперт Метко: важными свойствами кондиционера являются вентиляция и фильтрация воздуха
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Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович
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Эксперт в области бытовой техники Валерий Метко рассказал, какие функции обязательно должны присутствовать в хорошем кондиционере.

В беседе с News.ru в среду, 24 мая, специалист отметил, что среди необходимых функций кондиционера — охлаждение, обогрев и осушение.

Помимо этого, в кондиционере должны быть вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха.

По словам Метко, даже самые недорогие кондиционеры снабжены этими функциями, отмечает «Москва 24». Есть модели с дополнительными функциями ионизации и светодиодами, которые истребляют вирусы микробов, однако это уже второстепенная задача кондиционера, сообщает телеканал «360».

Специалист указал на то, что функция «осушение» необходима людям, которые живут на первом этаже, особенно если на этаже влажно, а вот обогрев может понадобиться в межсезонье, пишет сайт kp.ru.

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23 мая эксперты пресс-службы «Авито» дали советы по выбору кондиционеров. Так, стоит самостоятельно рассчитать размер помещения и определить модель, подходящую по мощности, пишет RT. Кроме того, стоит учитывать наличие в модели полезных функций: самодиагностика и автоматическое размораживание. Это поможет продлить срок службы климатического оборудования.

В этот же день юрист Дмитрий Краснов рассказал, что лучше сразу обратиться в УК за разрешением или разъяснениями по вопросу установки кондиционера, проверить региональный регламент о сплит-системах, а также убедиться, что здание не является объектом культурного наследия или памятником архитектуры, а для спокойствия все же написать заявление и постараться обойти хотя бы большую часть соседей, пишет НСН.

13 апреля Верховный суд России вынес определение, согласно которому для размещения кондиционера на фасаде одним из собственников нужно решение общего собрания.

Летом прошлого года врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, какие опасные болезни легких вызывает кондиционер. По ее словам, среди заболеваний — ОРВИ, бронхит, аллергия, пневмония, миозит. Медик объяснила, что воспаление легких может возникать от того, что организм переохлаждается, бактерии от кондиционеров проникают глубоко, где тепло и влажно, и в результате находят себе пристанище, пишет «Ридус».

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