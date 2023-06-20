Названы повлиявшие на восстановление российского импорта факторы

Российский импорт практически восстановился до докризисного уровня в том числе из-за налаживания новых путей снабжения, благоприятного валютного курса, параллельного импорта, рассказал «Известиям» 20 июня директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Во-первых, он (импорт. — Ред.) восстановился за счет того, что наладились новые пути снабжения, новые поставщики, новая логистика. Этот процесс происходил постепенно. <…> Валютный курс в первые месяцы для импорта был достаточно благоприятный, и это тоже сказалось, естественно. Но самое главное — это восстановление спроса и налаживание новых поставок, новых источников товаров, переход на другие страны, прежде всего азиатские. Китай очень сильно увеличил свои поставки», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, сыграла какую-то роль и такая мера, как разрешение параллельного импорта, — это позволило расширить возможности закупок.

В то же время он отметил, что, для того чтобы российский импорт продолжал восстанавливаться и дальше развивался, нужно, чтобы росли доходы и инвестиции, чтобы валютный курс был относительно благоприятный. При этом в настоящее время валютный курс считается сбалансированным, добавил эксперт.

«Кроме того, [нужно, чтобы] были доходы от экспорта, потому что импорт в значительной мере определяется экспортными доходами. То есть здесь будет влиять и такой фактор, как цены на рынках сырья, уровень мирового спроса на энергоносители, сырье, которые дают средства для импорта, но независимо в долларах ли это или в национальных валютах», — заключил Данильцев.

Ранее 20 июня сообщалось, что, как рассказал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов «РИА Новости», российский импорт практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении. При этом физический экспорт «недотягивает» лишь 2%.

Еще 10 мая Давыдов отметил, что антироссийские санкции не особо сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. В I квартале 2023 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 1,288 трлн рублей, тогда как в 2022-м — 2 трлн рублей.