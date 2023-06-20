Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов 20 июня сообщил, что российский импорт практически восстановился до докризисного уровня.

«После провала в марте-апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении», — приводит его слова «РИА Новости».

Давыдов отметил, что в физическом отношении импорт снизился лишь на 2%. По его словам, в прошлом году нефть и газ были дороже, это стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении.

Как заявил врио главы ФТС, структура российского экспорта за этот год особенно не изменилась.

«Наши компании очень быстро в прошлом году приспособились к шоку, к экономической войне, и сейчас идет процесс глобальной перенастройки всей внешней торговли на юг и на восток. Я должен отметить работу нашего бизнеса, который перестроил логистику, не задавая вопросов», — заключил Давыдов.

Ранее, 14 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение ВВП составило 2,1% по итогам прошлого года. Настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять тогда, однако и в этом году экономика будет расти.

8 июня полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос заявила, что Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. По ее мнению, антироссийские санкции оказались неэффективными и контрпродуктивными, а к тому же ускорили сдвиг в развитии России.

До этого, 10 мая, Давыдов сообщил, что западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. Показатели I квартала этого года лучше, чем были в 2019 году.