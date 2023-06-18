Политолог заявил об увеличении взаимодействия России с ЮАР по итогам переговоров

Увеличение взаимодействия африканских стран, в частности Южно-Африканской Республики (ЮАР) с Россией, связано с желанием помочь в урегулировании конфликта на Украине, который задевает их интересы. Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник РИСИ политолог Олег Неменский.

«Попытка африканских стран предложить свои посреднические услуги, выдвинуть какой-то свой миротворческий план [по урегулированию украинского конфликта] связан с тем, что интересы африканских стран действительно очень задеты этим конфликтом», — сказал политолог.

Речь идет о продовольственном вопросе. По словам Неменского, несмотря на то, что Россия пыталась пойти против своих интересов для того, чтобы интересы африканских стран были задеты в наименьшей степени, из этого получилось несколько не то, что ожидалось. Запад, по мнению эксперта, решил перехватить возможность своей выгоды.

«Естественно, что сейчас обсуждаются и далее будут обсуждаться всевозможные способы увеличения взаимодействия России со странами Африки, особенно России и ЮАР как государств БРИКС. В первую очередь, речь идет о продовольственном вопросе, и в данном случае действительно Запад, и в том числе Польша, находятся по другую сторону конфликта», — заявил Неменский.

Он отметил, что западные страны уже проявили свою незаинтересованность в оказании какой-либо помощи Африке, тем более, что они исходят из той мысли, что ни одна страна не имеет права на нейтралитет в сложившейся конфликтной ситуации. Как считает эксперт, Запад думает так: «Если вы против нас, то это уже ваши проблемы, мы будем действовать максимально жестко».

17 июня президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели переговоры. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР. После переговоров Рамафоса заявил, что обсуждение украинского конфликта продолжится на саммите Россия – Африка в июле.

Ранее этим же днем состоялись переговоры Путина с представителями семи стран Африки. Они продолжались более трех часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам этих переговоров рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

В частности, в ходе этой встречи Сирил Рамафоса сообщил, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах, среди них мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он также подчеркнул, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.