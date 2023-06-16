«Банкротство США уже наступило»

Российская дипломатия продолжает выстраивать качественную коммуникацию со своими партнерами и искать точки соприкосновения на основе права, закона, истории и традиций. О госдолге США, фантастическом потенциале Африки и отношениях на равных — рассказала Мария Захарова на полях ПМЭФ «Известиям».

«Мы прекрасны в нашем многообразии, равны перед законом и все это не мешает единству»

— Девиз нынешнего Петербургского форума — «Суверенное развитие — залог многополярного мира». На ваш взгляд, складывается ли этот многополярный мир здесь, на ПМЭФ?

— Петербургский форум много лет заявлял себя в качестве площадки для открытого диалога и обмена возможностями, площадки для построения сотрудничества. Этим он отличается он многих других форумов, например, от Давоса или Мюнхенской конференции.

Площадка ПМЭФ объединяет, а не разделяет. Здесь не занимаются сегрегацией и сегментацией, не назначают «плохих» и «хороших», правильных и неправильных. Форум и должен объединять, но если вы посмотрите на многие другие международные площадки, неважно, экономические или геополитические (экономика во многом зависит от геополитики) — вы увидите, что это бесконечные междусобойчики, попытки оградить интересы золотого миллиарда от остального мира. Выражаясь диковатыми словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, попытки обеспечить потребности «прекрасного сада» за счет, «диких джунглей».

В Петербургский форум заложена ровно противоположная идеология. Почему? Потому что такова идеология нашей страны, российской политики и дипломатии. Это объединение, равенство возможностей при многообразии, поиск точек соприкосновения.

Именно эта идеология сейчас прокладывает себе путь в мире, это битва подходов и философии. Каким будет наше будущее? Сможет ли старый колониализм и империализм, с понятиями рабов и хозяев, закрепиться на новых внешнеполитических позициях или победит философия равных. Когда мы прекрасны в нашем многообразии, равны перед законом и все это не мешает единству.

ПМЭФ демонстрирует второй подход, благодаря которому уже обрел много поклонников и регулярных гостей и продолжает привлекать новых интересных людей.

— В прошлом году на ПМЭФ мы обсуждали, что кризис — это время возможностей. На ваш взгляд, смогла ли Россия эти возможности в своей внешней политике реализовать?

— В прошлом году мы больше говорили о наших внутренних целях и задачах, а внешняя политика как раз их и обслуживает, являясь продолжением политики внутренней. Давайте посмотрим, насколько были реализованы наши внутренние задачи и что для этого сделала внешняя политика.

Приведу в пример отечественный автопром. За прошедшие полгода было представлено множество новинок — это и «Москвич», и Lada, и другие. Мы долго к этому шли, но достаточно быстро реализовали, причем в условиях разворачивающегося кризиса.

Внешняя политика прокладывает путь к реализации этих возможностей на международной арене. Открываются новые рынки вместо заблокированных, появляются новые партнеры.

Через две недели здесь же, в Санкт-Петербурге, пройдет уже второй саммит Россия-Африка. Сегодня Африка представляет фантастические потенциалы, ресурсные базы и готовность к сотрудничеству на основе международного права и со взаимным уважением. На многие подходы наши страны смотрят с близких или совпадающих позиций. Прежде всего это отношения на равных, невмешательства во внутренние дела, справедливый подход, опора на закон и взаимную выгоду. В русской традиции и культуре вообще отсутствует такое представление о других народах и странах, что их можно использовать в собственных целях вопреки их желаниям и интересам. Напротив, англосаксонский мир как будто только из этого и соткан, там нет идеологии равноправия и уважения к партнеру.

«Никто не понял, о какой безопасности идет речь»

— Посмотрите на блок НАТО. Очевидно, что США не считают другие страны по блоку равными себе, и это не зависит от того, кто в Америке президент. Вспомните, как Трамп требовал от стран ЕС платить по 2% от ВВП за услуги США по поддержанию безопасности — причем никто не понял, о какой безопасности идет речь. И при этом он разговаривал с ними достаточно нагло, по-хамски.

Посмотрите, что сейчас делает Байден. Никому неинтересно, какие издержки несут европейцы, их заставляют переориентировать бизнес на Америку и платить Вашингтону. Не оставляли в покое «Северный поток», пока не уничтожили его, заставляли европейцев выделять колоссальные суммы на поддержку американского проекта на Украине. Разве это отношения на равных? Это использование своих же партнеров и предательство. Этой логикой прошита вся внешняя политика США.

— Действительно современные дипломатические связи Запада больше похожи на театр абсурда.

— Это для нас с вами, потому что мы живем в другой философии. У нас никогда не было рабовладельческого строя и мы сами не были рабами, мы не покупали и не продавали людей.

Это особенно четко видно, когда вы начинаете изучать историю, читать литературу. Например, вы приезжаете в Африку или Латинскую Америку, приходите на центральную площадь, и гид объясняет, что эта площадь стала центральной, когда здесь был невольничий рынок. Только в такой ситуации можно до конца понять, на чем основан этот мир. Запад понимает, какой фантастический инструмент собственного благополучия он утратил.

Каждый раз, когда рассказывают, каких высот достигла западная цивилизация, хочется напомнить, какой ценой они этого достигли. Это даже не дешевая, а просто бесплатная и бесправная рабочая сила со всего мира. На это накладывается еще и идеология превосходства, привычка ставить всех в зависимую позицию.

Не нужно забывать, на чем основано благополучие Запада. Оно основано на сотнях лет колониализма и работорговли, которая, к сожалению, идеологически никуда не ушла.

Помимо высказывания Борреля про «сад и джунгли», произошел дичайший скандал на африканском континенте. В апреле румынский дипломат, во время встречи в Кении с представителями международных организаций, сравнил африканских партнеров с обезьянами. Когда в окно влезла обезьяна, он пошутил, что это «африканская группа пожаловала на встречу». Эта история мгновенно облетела всю планету. Ведь речь идет о дипломате с образованием, не о маргинальном элементе. Просто у них такая идеология, и они продолжают сквозь нее смотреть на мир.

Еще один пример. Недавно по линии Брюсселя было официально заявлено, что будущая политика Запада ориентируется на интересы одного миллиарда, а остальной мир должен способствовать благополучию этого миллиарда. Это не закрытый документ, это официально опубликованное заявление.

Нам кажется, что это уже театр абсурда, в который невозможно поверить, а они даже не понимают, что не так. Мы выросли на других основах и с другими ценностями.

— Есть ли, на ваш взгляд, шанс уйти от театра абсурда и вернуться к профессиональной политике?

— В России дипломатия остается профессией. Мы выстраиваем качественные коммуникации, ищем точки соприкосновения на основе права, закона, истории и традиций. И мы видим, что большая часть планеты нас понимает. Кто-то активно поддерживает, кто-то занимает нейтральную позицию, но от нас не отвернулись, а значит, эти основы работают.

— Показательный пример, когда в День России самый высокий небоскреб в мире — Бурдж-Халифа в Дубае — окрасили в цвета российского флага.

— Здесь, на ПМЭФ, в соседнем павильоне находится главный гость форума, делегация ОАЭ. Их стенд — это целый город, над которым трудилось множество людей. И, кстати, у Эмиратов прекрасно развиваются отношения со странами Ближнего Востока и Персидского залива, со странами всех континентов. У них есть выбор, с кем вести дела, и делегация Эмиратов приезжает в Россию на ПМЭФ, подчеркивая, что это принципиально важно. Такой шаг — тоже проявление искусства дипломатии, взаимного уважения и общей внешнеполитической работы.

«США не смогут расплатиться по тем обязательствам, которые на себя взяли»

Что касается США, то мне кажется, что давно пора обратить внимание на одну вещь, на которую мы долго и деликатно закрывали глаза. Я говорю о госдолге США, который превысил российский более чем в 100 раз. Сегодня это страна-банкрот, страна, у которой объем долга превышает объем внутреннего производства. Америка никогда не сможет расплатиться по тем обязательствам, которые взяла на себя: им просто не из чего. Это не теория заговоров, а простой расчет. Как может работать их дипломатия на фоне банкротства экономики? В рамках закона — никак, поэтому они поднимают ставки, занимаются экспансией, угрозами и шантажом.

Вся история по разворачиванию бизнеса Европейского союза и ориентации его на США нужна, чтобы хоть как-то реанимировать свою экономику, вдохнуть в нее новые силы. Предложения Трампа вернуть США на рельсы реальной экономики и реального производства заблокировали либералы. Они не готовы нести издержки и отходить от этой экономики виртуальных пузырей. Вместо этого для компенсации они создали очередную кризисную ситуацию и за счет имиджа стараются держать экономику на плаву.

Регулярно в США разыгрывают драматические сцены театра Кабуки, когда обсуждают повышение потолка госдолга. Этот внешне дешевый спектакль на самом деле дорого стоит всему остальному миру. У них $32 трлн госдолг, и он ничем не обеспечивается. Любой экономист скажет, что такая ситуация — это чистой воды банкротство. Но они же не могут себе позволить объявить финансовое банкротство, хотя по всем показателям оно уже давным-давно наступило.

Внутренняя политика США давно находится в тупике. Тому же Трампу на днях обещали до 400 лет в тюрьме, чтобы уничтожить его как политическую фигуру. По мнению политических элит США, Трампа в политическом поле страны быть не должно. И при этом они называют себя демократией, хотя в реальности это очевидный кризис либерализма, а во внешнем мире это агрессивное и хаотичное поведение.

— Вернемся к искусству дипломатии. Появляется всё больше различных мирных планов по урегулированию ситуации на Украине. Китай, а теперь и Индонезия сделали различные предложения. На ваш взгляд, чьи инициативы заслуживают внимания?

— Мы благодарны всем странам, которые демонстрируют желание урегулировать кризис. Всего уже набралось порядка 20 инициатив, они разные по глубине и аналитике, в некоторых видна скрупулезная работа, но мы благодарны за все попытки. Миротворческие идеи идут вразрез с агрессивным стремлением натоцентричных стран расширить границы кризиса и сделать его более кровавым. Согласно идеологии Вашингтона, нужно убить как можно больше русских, максимально ослабить Россию и воевать до последнего украинца.

Наиболее близка к нашему видению ситуации китайская инициатива: она отражает то, что важно с нашей точки зрения. Это понимание этимологии кризиса, уважение международного права и устава ООН, невмешательство, суверенитет, и т.д. Но проблема в том, что какой бы хорошей ни была мирная инициатива, она разбивается об отказ киевского режима вести переговоры. Вашингтон запретил Киеву договариваться с нашей страной, все попытки блокируются на Украине законодательно.

— Перейдем к теме БРИКС. В рамках ПМЭФ Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Насколько может расшириться эта организация?

— Сейчас в этом направлении ведется масштабная работа, на основе консенсуса вырабатывают критерии для принятия новых участников. Как только их сформулируют, процесс запустится. Никто не стремится ускорить расширение БРИКС, все понимают, что необходима тщательная работа.

Отмечу, что уже давно многие страны не просто присматриваются, а очень хотят стать членами этого объединения, равно как и Шанхайской организации сотрудничества. И это очень беспокоит Запад . Буквально в первый день форума у меня была встреча по линии Россотрудничества, и международные эксперты со всех континентов подтвердили, что Запад очень озабочен тем, что в БРИКС вступает всё больше стран.

Получается, Запад только сейчас рассмотрел БРИКС, хотя много лет и БРИКС, и ШОС не противопоставляли себя западному миру, а пытались выстраивать отношения, налаживать коммуникации. Но в контактах был вакуум — и по линии БРИКС и ШОС, и по линии ЕАЭС, ОДКБ и даже СНГ: эти организации просто не замечали. Сегодня ситуация изменилась, и по какой-то причине на Западе резко прозрели.

— Новый миропорядок уже сформирован или только закладывается?

— Конечно, пока только закладывается, и за это сейчас идет настоящая битва. Будет ли мир управляться из одного центра, что невозможно технологически, но у некоторых есть идеологическая потребность. Или он будет многополярным, с разными региональными центрами, полюсами — в соответствии с их экономическим и ресурсным потенциалом, цивилизационной ролью? Победа идеологии одного центра силы, как мне кажется, приведет к очевидному коллапсу и диктатуре. Что будет с основами цивилизации, которые мы так тщательно накапливали и сохраняли для будущих поколений, чтобы мы не расчеловечивались?

— То есть принцип здоровой конкуренции должен соблюдаться?

— Не только здоровой конкуренции, но и в первую очередь свободы, потому что здоровая конкуренция без свобод невозможна. При этом речь идет о свободе истинной, а не той, которую оценивает один блок.

Например, в США недавно прошел Саммит демократий, призванный как раз сегментировать мировое сообщество: кто лучше демократия, кто чуть хуже, кто еще недодемократия. Это своеобразная продажа и раздача лейблов в обмен на услуги, своеобразный американский знак качества. Вместо этого нужна истинная свобода и право отстаивать свой политический курс, вступать в объединения . Наконец, право управлять своими недрами, которого по инициативе Запада многие страны были лишены веками.

— Голос африканского континента становится громче. В субботу на ПМЭФ приедет африканская делегация и тоже привезет мирную инициативу по Украине.

— Начну с того, что хотя де-юре деколонизация завершилась в XX веке, де-факто, на уровне идеологии, попытки ее сохранить есть до сих пор. Африканские страны открыто признают эту проблему, у них даже родилось выражение, что африканские проблемы должны решать сами африканцы . О чем это говорит? О том, что они устали и больше не хотят слушать и исполнять указания колонизаторов.

В самом делении стран Африки, которое происходило буквально по линейке, уже заложены возможные конфликты. Это было сделано специально теми, кто эксплуатировал африканский континент, но был вынужден уйти. Отмечу, что уходили они не без участия Советского Союза. Африка интегрируется в мировую экономику не как донор и обслуживающий персонал, а как равноправный партнер. И в России эту тенденцию поддерживают, ведь мы и сами в последнее десятилетие страдали от колониального к себе отношения.

«Россия предлагала строить новое будущее вне блоковых систем»

— Когда заканчивалась холодная война, Советский Союз (который никому и никогда не сдавался) протянул руку для дружбы и мира, хотя не мы опускали железный занавес и выстраивали эти разделительные стены. В начале 90-х мы предлагали строить новое будущее, вне блоковых систем и на основе сотрудничества. В ответ Запад снова перешел к обману и манипуляциям, попыткам использовать чужие ресурсы и возможности в собственных целях.

Когда мы будем рассказывать об этом времени будущим поколениям, то, как бы мы не относились к периоду перестройки (кто-то сожалеет, кто-то восторгается), нужно помнить, что у России была логика: мы ориентировались на мир будущего, хотели использовать шанс уйти от противостояния и конкурировать на законных основаниях. У нас был шанс, но Запад проявил себя как всегда.

— Позвольте в завершение поговорить о ДСНВ. Россия готова решать вопросы по ДСНВ, но только если Штаты откажутся от своей фундаментальной антироссийской стратегии. Считаете ли вы, что это возможно?

— Для начала я приведу в пример Венесуэлу. Когда США поставили задачу уничтожить Венесуэлу как государство и превратить ее в бензоколонку, кто верил, что она выстоит? В Вашингтоне даже придумали «президента» Гуайдо и принимали его в Белом доме. Кто тогда поставил на Мадуро? Но прошло время, и благодаря активной российской позиции и дипломатии Венесуэлу удалось сохранить как государство. Потом Сирия . Кто-нибудь верил, что она выстоит?

— Вспомним также череду арабских революций...