Захарова осудила высказывания румынского дипломата в адрес африканцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сделанное румынским послом в Кении Драгошем Виорелом Цигэу расистское сравнение его коллег из Африки с обезьянами. Об этом дипломат написала 14 июня с своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что многие и без этих заявлений догадывались об отношении Запада к Африке.

«Но чтобы, находясь в гостях на Африканском континенте, сравнить африканских же дипломатов с обезьянами, это, конечно, уже полный тупик», — продолжила она.

По мнению представителя МИД РФ, мнение, что современного фашизма не существует, как и неонацизма, — ошибочное.

«Всё это не просто живо, но и является глубинной идеологией политического истеблишмента «коллективного Запада», — добавила дипломат.

Она также привела слова главы европейской дипломатии о разделении мира на «прекрасный сад» и «дикие джунгли», и заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать всё «на благо миллиарда их граждан».

«И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует», — заключила Захарова.

Инцидент произошел в середине апреля на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби, столице Кении. Во время встречи с восточноевропейскими дипломатами Цигэу увидел поблизости обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».

Африканские дипломаты осудили поведение румынского дипломата, Румыния в итоге отозвала своего посла из Кении.